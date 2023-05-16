"إسرائيل": المصادقة على ميزانية الدولة تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة

القدس المحتلة/سما/

صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على ميزانية الدولة للعامين 2023 – 2024، بعد انتهاء مداولات مطولة حول الميزانية وقانون التسويات، دامت قرابة 24 ساعة متواصلة، وذلك تمهيدا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويبلغ حجم ميزانية الدولة للعام الحالي 484 مليار شيكل، وللعام المقبل 514 مليار شيكل. وفيما يتوقع طرح مشروعي قانوني الميزانية والتسويات للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، أوعز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدم طرحهما في الهيئة العامة يوم الإثنين المقبل. ويشمل قانون التسويات مشروع قانون "صندوق الأرنونا"، الذي أعلن سلطات محلية كثيرة إضرابا شاملا إثر معارضتها له.

وجرت المداولات الماراثونية في لجنة المالية بسبب ضيق الوقت المتبقي للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية، والذي يتوقع أن يمتد لساعات طويلة جدا في الهيئة العامة. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 29 أيار/مايو الحالي، سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي والتوجه إلى انتخابات عامة.

وسعت أحزاب المعارضة إلى عرقلة تقدم المصادقة على مشروعي القانونين في لجنة المالية، من خلال تقديم عدد كبير من الاعتراضات والتحفظات عليهما. وإثر ذلك، توجهت جهات من قبل رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى أعضاء كنيست من المعارضة وعرضوا عليهم مبالغ مالية ائتلافية، بملايين الشواكل، مقابل سحب تحفظاتهم. أي الحصول على هذه المبالغ لصالح أهداف يحددها أعضاء الكنيست بأنفسهم.



ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن أعضاء الكنيست من المعارضة رفضوا هذا العرض، لكن استجاب له أعضاء كنيست من الائتلاف الذين طولبوا بالمشاركة في عمليات التصويت المتواصلة.

وأضافت الصحيفة أن عضوي الكنيست من الليكود، إيتاي عطية وحانوخ ملفيتسكي، حصلا بعد استجابتهما على العرض على 3 ملايين شيكل لكل واحد منهما صباح اليوم، وذلك بعد حصول زملائهم في اللجنة خلال الليلة الماضية، على 40 مليون شيكل، تم إضافتها إلى أموال الائتلاف بشكل خاطف.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم زيادة مبلغ الأموال التي تم توزيعها على أعضاء الائتلاف بـ370 مليون شيكل، تؤصد لأهداف يحددونها بأنفسهم. فقد رُصد لرئيس لجنة المالية، موشيه غفني 203 ملايين شيكل، ولرئيس الائتلاف كاتس 85 مليون شيكل، ولرئيس الكنيست، أمير أوحانا، 36 مليون شيكل، ما سيرفع مبلغ هذه الأموال إلى 14 مليار شيكل.