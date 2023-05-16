  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خسائر القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 16 مايو 2023 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خسائر القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن قيمة الأضرار الأولية المباشرة التي لحقت في القطاع الزراعي خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة.  


وأوضح المتحدث باسم الوزارة م. أدهم البسيوني، خلال مؤتمرٍ صحفي عقد في المكتب الإعلامي الحكومي،صباح اليوم الثلاثاء، لعرض تقرير خسائر القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن قيمة الحصيلة الأولية للأضرار في القطاع الزراعي بلغت 1,300275 دولار أمريكي.


وأفادت الوزارة، بأنه خلال 5 أيام من العدوان الإسرائيلي، تدمرت وتلفت العديد من الدونمات المزروعة بالخضار والأشجار، نتيجة الاستهداف المباشر للأراضي، أو نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعون من الوصول الى أراضيهم.


وبينت أن الثروة الحيوانية تعرضت لخسائر كبيرة تمثلت بنفوق أعداد من الطيور والحيوانات نتيجة الاستهداف المباشر من قبل طائرات ومدفعية الاحتلال، مؤكدةً أن الاستهداف المباشر للقطاع الزراعي خلف ‏أضراراً بالغة في المنشآت الزراعية والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.


وقالت الوزارة: "إن استهداف الاحتلال للقطاع الزراعي، أدى الى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، والمنشآت الحيوانية، وكذلك تعطل الأسواق، بالإضافة الى غياب الفرصة ‏التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، ما تسبب بانخفاض الأسعار ‏بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية مسببةً خسائر فادحة لدى المنتجين".


وأضافت: "إن كل هذه العوامل وغيرها أدت الى تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي والحيواني، شمل ذلك الصيادين مما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي لديهم، وخلق حالة إنسانية صعبة لدى فئة العاملين في القطاع الزراعي".


وأكدت الوزارة على أن المزارع الفلسطيني سيبقى صاحب الوجود في أرضه، يواصل زراعتها دون كلل أو تردد مهما ارتكب الاحتلال بحقه من استهداف وعدوان، فهو صاحب الأرض والهوية الفلسطينية، وصاحب الوجود، مشيرةً إلى أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف وإسناد المزارع ‏الفلسطيني في كل المراحل والميادين، وستواصل العمل لتعزيز صموده على أرضه.


وطالبت المجتمع الدولي وجميع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات ذات ‏الاختصاص بتوحيد الجهود بالضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والعمل ‏على إعادة اعمار دمره الاحتلال، وتعويض المزارعين عما تكبدوه جراء هذا العدوان.

#الزراعة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

صور: الرئيس عباس يلتقي الفنان المصري محمد رمضان في نيويورك

أزمة جديدة في حكومة نتنياهو بسبب قانون "الأرنونا"

تفاصيل جديدة : صدام رفض عرضا أمريكيا لإنقاذ حياته ورد ببيت شعر

انتقادات إسرائيلية للعدوان على غزة.. 16 حربا بلا فائدة

الطيبة تودع ديما بشناق

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-16_14-06-38

قيادي بالجهاد : المقاومة متأهبة ولن تتهاون مع أي اعتداء

استطلاع صادم بين الإسرائيليين حول المنتصر في العدوان الأخير على غزة

صحيفة عبرية: أزمة جديدة يعاني منها الجيش الإسرائيلي

صحيفة عبرية: هكذا شاركت حماس في جولة القتال الأخيرة بغزة

ملك

العاهل الأردني : حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في الشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية