إصابات بالاختناق واحتراق أراض زراعية خلال مواجهات مع الاحتلال في جلبون

جنين / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن أحمد محمد أبو الرب، و"بركسا" للمواطن أحمد محمد أبو الرب، واللذين تسلما إخطارا منذ أكثر من شهر بهدمهما، ومصنعا للباطون تم هدمه مؤخرا يعود للمواطن محمد الشلبي، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، واندلاع حريق في الأراضي الزراعية.