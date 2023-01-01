  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق واحتراق أراض زراعية خلال مواجهات مع الاحتلال في جلبون

الثلاثاء 16 مايو 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن أحمد محمد أبو الرب، و"بركسا" للمواطن أحمد محمد أبو الرب، واللذين تسلما إخطارا منذ أكثر من شهر بهدمهما، ومصنعا للباطون تم هدمه مؤخرا يعود للمواطن محمد الشلبي، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، واندلاع حريق في الأراضي الزراعية.

#جلبون #إصابات #جنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

صور: الرئيس عباس يلتقي الفنان المصري محمد رمضان في نيويورك

أزمة جديدة في حكومة نتنياهو بسبب قانون "الأرنونا"

انتقادات إسرائيلية للعدوان على غزة.. 16 حربا بلا فائدة

تفاصيل جديدة : صدام رفض عرضا أمريكيا لإنقاذ حياته ورد ببيت شعر

الطيبة تودع ديما بشناق

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

الأخبار الرئيسية

ملك

العاهل الأردني : حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في الشرق الأوسط

إصابات باشتباكات بمخيم جنين .. الاحتلال يعتقل ضابطا فلسطينيا بزعم تنفيذ عمليات مسلحة

الجيش الإسرائيلي يبطل مفعول قذائف صاروخية قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة

صحيفة : وفد أمني مصري يزور غزة قريباً لهذا السبب ..

نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية