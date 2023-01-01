الشرطة الأمريكية تشكر "أبقار" أرشدت الأمن عن مشتبه به

وكالات / سما /

حصل ضباط الشرطة فى ولاية كارولينا الشمالية على مساعدة غير متوقعة أثناء البحث عن مشتبه به فى قضية قيادة متهورة، وتقول السلطات إن رجلاً تم تحديده لاحقًا على أنه جوشوا مينتون، 34 عامًا، فر من ضباط شرطة مقاطعة بون أثناء توقف مرور يوم الثلاثاء، وقالت شرطة بون فى بيان صحفى إن مينتون قاد الشرطة والنواب من مكتب شرطة مقاطعة واتوغا فى مطاردة فى سيارته، ثم ترك سيارته و"هرب إلى منطقة غير مطورة".

لم تتمكن الشرطة على الفور من معرفة المكان الذى ركض فيه مينتون، لذلك بدأوا فى البحث بالمنطقة، ووجدوا قطيعًا من الأبقار، وأضافت الشرطة عبر فيس بوك، "من الواضح أن الأبقار لا تريد أن يتسكع مجرمون مشتبه بهم فى مراعيها، وسرعان ما ساعدت ضباطنا من خلال توجيههم مباشرة إلى المكان الذى كان يختبئ فيه المشتبه به.. الأبقار تواصلت مع الضباط بأفضل ما فى وسعهم وأخيراً طلبت من الضباط فقط تتبعهم إلى موقع المشتبه به"، بحسب ما ذكره موقع cbsnews

بمجرد العثور عليه، اتهم مينتون بارتكاب جريمة واحدة بالفرار والتهرب من الاعتقال بسيارة، والقيادة برخصة ملغاة، والسلوك غير المنضبط، ومن المقرر أن يكون موعد محاكمته القادم فى 28 يونيو فى مقاطعة واتوجا، وفى البيان الصحفى، قالت إدارة الشرطة إن التهم لم تكن لتتحقق لولا الأبقار المفيدة.

وقالت الوزارة "بالإضافة إلى الشكر لضباطنا ونوابنا على تعريض أنفسهم للأذى، نود بالطبع أن نعرب عن امتناننا للأبقار على مساعدتهم".