"حشد" توجه رسالة هامة لمؤسسات دولية بمناسبة الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، رسالة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ ورئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بمناسبة مرور 75 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني.

وأشارت خلال رسالتها أنه يصادف اليوم ذكرى مرور 75 عاماً على احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية والعربية، وبعبارة أخرى يصادف هذا اليوم مرور 75 عاما من النكبة والمعاناة والاضطهاد والإذلال والقتل والقمع والتجويع وامتهان الكرامة الانسانية والتشرد في دول اللجوء.

وأعربت الهيئة الدولية “حشد” عن امتنانها للجهود التي بذلتها ولا تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة في تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والعودة ونيل حقوقه المشروعة في التحرر والانعتاق من الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية.

وتأمل الهيئة من الأمم المتحدة والجمعية العامة في الذكرى 75 للنكبة أن تسعى إلى التجسيد والتطبيق العملي لمفهوم إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني التعامل مع قضية حقوق الفلسطينيين، ومع التهديد الذي يطرحه نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، بالنسبة إلى المجتمع الدولي على نحو خاص.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ مشيرةً إلى أن منظومة القانون والقضاء والعمل الدولي أمام اختبار حقيقي سيكشف مدى امتثالها للقيم والمبادئ الإنسانية.

وتابعت أيضا يتم ذلك من خلال العمل على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة الجاري اقترافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لذا المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتبني قرار بمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين انصياعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وان تتحرك بشكل جاد وفعلي لأنهاء وإزالة الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وتحقيق حق الفلسطينيين بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية وحقوقهم غير القابلة للتصرف.

كما أكدت على ضرورة إثارة الجمعية العامة لالتزامات المجتمع الدولي الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحق الشعوب بتقرير المصير وأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها الخاصة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في التحرر وتقرير المصير بما يشمل دعوة كافة أجسام الأمم المتحدة ذات الصلة للنظر كل في مجاله في التدابير الفعالة والفورية التي يجب اتخاذها لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وشددت الهيئة الدولية “حشد” على ضرورة إدراج موضوع مساءلة وملاحقة قادة دولة الاحتلال ومجرميه على جدول أعمال الجمعية العامة والبدء باتخاذ ما تفتضيه قواعد وأحكام القانون الدولي من إجراءات لتحقيق وتفعيل هذه المساءلة، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية، من قبل الجمعية العامة، لوضع توصيات لجان تقصي الحقائق الدولية موضع التطبيق ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض، وضمان توسيع سياسة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، لتشمل تثبيت الميزانية وتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194.