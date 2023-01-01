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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل جامعة خضوري/ العروب

الثلاثاء 16 مايو 2023 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عند مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال الخليل، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه والعشرات من الطلاب والمواطنين بحالات اختناق.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن المواجهات اندلعت بين طلبة الجامعة العزل وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الجامعة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الطلبة والمواطنين، ما تسبب بإصابة طالب بالرصاص الحي في قدمه فنُقل لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام السام وعولجوا ميدانيا.

وكان عدد من المواطنين، بينهم طلبة، قد أصيبوا بالاختناق في وقت سابق،، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

#إصابات #جامعة خضوري #الخليل

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