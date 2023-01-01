أبو هولي: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة تاريخي ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية

رام الله/ سما/

وصف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بالتاريخي، مبينا أنه يستند إلى الماضي والحاضر والمستقبل، وإلى قرارات الشرعية الدولية، كما أنه يفنّد الرواية الصهيونية.

وطالب أبو هولي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها وإجبار إسرائيل على تنفيذها، أو الذهاب باتجاه تجميد عضويتها في هذه المنظومة الأممية، كونها اعترفت من خلال إحيائها لذكرى النكبة بالظلم الواقع على شعبنا، مشددا أيضا على ضرورة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية.