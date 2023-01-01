"حماس": مسيرة الأعلام الإسرائيلية لن تغير من فلسطينية القدس

غزة/ سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن ما تسمى بـ مسيرة الأعلام الإسرائيلية وكل السياسات التهويدية في مدينة القدس لن تغير من حقيقة فلسطينية وعروبة المدينة، مشيراً إلى أن المستوطن هو طارئ غريب لا مكان له عليها.

وقال قاسم في بيان له، اليوم الثلاثاء،: "إن مسيرة الأعلام هي إحدى أدوات الحرب الدينية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد هوية المسجد الأقصى المبارك، والهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس المحتلة".

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن هوية القدس والأقصى، مشيراً إلى أن المعركة على المقدسات الإسلامية والمسيحية مفتوحة على مصراعيها.