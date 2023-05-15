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"أوبو" تعلن عن هاتفها الجديد Oppo F23.. تعرف على سعره ومواصفاته

الثلاثاء 16 مايو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوبو" تعلن عن هاتفها الجديد Oppo F23.. تعرف على سعره ومواصفاته



وكالات / سما /

أعلنت الشركة الرائدة في مجال الهواتف المحمولة “أوبو” الإثنين عن هاتفها الجديد Oppo F23، الذي يأتي ضمن سلسلة “أوبو F”، ويقدم مواصافات متميزة تطابق المواصفات التي يقدمها هاتف Oppo A98 الذي أطلقته الشركة ذاتها في ماليزيا الأسبوع الماضي، ونستعرض لكم عبر السطور التالية سعر ومواصفات هاتف “أوبو إف 23″، وفقًا لبوابة “aitnew” التقنية.

مواصفات هاتف Oppo F23

- يزن هاتف Oppo F23 حوالي 192 جرامًا ويأتي بسماكة 8.2 ملم،

- يأتي بشاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي IPS LCD) بمقاس 6.72 بوصات.

- دقة الشاشة تأتي بـ 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 ومستوى سطوع قدره 550 شمعة، وبها معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز.

- يحتوي جوال أوبو إف23 على شريحة من نوع “سنابدراجون 695 5جي” المصنعة بواسطة شركة كوالكوم بتقنية 6 نانومتر، وتعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، وتأتي مع معالج الرسومات أدرينو 619.

- تأتي ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت من نوع “يو إف إس 2.2” يمكن زيادتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع “مايكرو إس دي إكس سي”.

- أما كاميرا هاتف أوبو 23 F، فتأتي الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، تجاورها كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير القريب مع فتحة عدسة f/3.3، وأما الكاميرا الثالثة فهي مخصصة لتصوير العمق، وتأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

- أما الكاميرا الأمامية فهي عبارة عن ثقب أعلى الشاشة، تمتاز بدقة تبلغ 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ولها القدرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

- يصاحب هاتف أوبو إف23 حساس لبصمات الأصابع، يأتي ضمن زر جانبي، كما يأتي مع مكبر صوت استريو، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن، ومنفذ من نوع USB-C 2.0.

- أما بطارية Oppo F23 فتأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط، وفقًا لما ذكرته الشركة نقلًا عن البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن الهاتف يُشحن بنسبة 50% خلال 18 دقيقة فقط.

- وعن ألوان الهاتف فتعتزم الشركة على طرحه باللوني الأسود والذهبي.

- يعمل الهاتف بواجهة المستخدم “كلر أو إس 13.1” المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

سعر هاتف أوبو إف 23

من المقرر طرح هاتف Oppo F23 بما يعادل 304 دولارات أمريكية، وسيبدأ بيعه في الهند بدأً من 18 مايو الجاري، ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه في باقي الأسواق حول العالم.

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