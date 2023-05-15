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واتس أب يطرح ميزة القنوات قريبًا

الثلاثاء 16 مايو 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتس أب يطرح ميزة القنوات قريبًا



وكالات / سما /

يختبر تطبيق المراسلة الفورية "واتس أب" حاليًا ميزة جديدة تُسمى القنوات Channels، تتيح إمكانية إرسال الرسائل لعدد كبير من المستخدمين.

وبحسب موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتس أب، فإن التطبيق بدأ باختبار ميزة القنوات في النسخة التجريبية من التطبيق على آيفون وأندرويد.

وسوف تتيح هذه الميزة إمكانية إرسال الرسائل لعدد غير محدود من المتابعين المنضمين إلى القناة مع الحفاظ على الخصوصية، وهذا بمعنى أن متابعي القناة لن يكون بمقدورهم معرفة رقم هاتف مالكي القناة.

وتجدر الإشارة إلى أن القنوات سوف تكون عامة ومتاحة لجميع المستخدمين للانضمام إليها على الأرجح، لذا فقد لا تكون الرسائل فيها مشفرة بخاصية التشفير التام End-to-end Encryption كما هو الحال دائمًا في التطبيق.

وسوف يمتلك مالكو القنوات فقط القدرة على إرسال الرسائل داخل القنوات، في حين أن باقي الأعضاء سوف تصلهم الرسائل فقط، وربما تتيح لهم بعض الخيارات للتفاعل مع الرسائل.

وسوف يتيح واتس أب أيضًا إمكانية البحث عن القنوات والوصول إليها من خلال المعرّف المميز لها.

وتشبه هذه الميزة بشكل كبير ميزة القنوات الموجودة في تطبيق المراسلة الفورية المنافس تيليغرام، والموجودة فيه منذ عام 2015، ويبدو أن ميتا، الشركة الأم لواتس أب، سوف تنقل ميزة القنوات من ناحية الاسم وآلية العمل كما هي من تيليغرام.

وقد يتم عرض التحديثات الواردة من القنوات بجانب الحالات في التبويب نفسه، وقد يتم نقلها لتكون موجودة داخل صندوق الرسائل بجانب المحادثات الأخرى.

وتختلف قنوات تيليغرام عن المجموعات، إذ تتيح المجموعات تبادل الرسائل بين الأعضاء الموجودين داخل المجموعة، وهناك سقف للأعضاء داخل المجموعة الواحدة لا يتعدى 1024 عضوًا في المجموعة.

حاليًا، ميزة القنوات في واتساب تحت التجربة، وستُطلَق لاحقًا للجمهور بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية.

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