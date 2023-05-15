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قوات القمع تقتحم سجن "نفحة" وتجري تفتيشات استفزازية

الثلاثاء 16 مايو 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة، وأجرت تفتيشات استفزازية في قسم "4" بالسجن.

واقتحمت وحدة القمع "اليماز" التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم "4" في سجن نفحة، قبل أن تقوم بحملات قمع وتفتيش طالت الأسرى في القسم.

يأتي ذلك في أعقاب خوض الأسرى الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال، إضراباً عن الطعام ليوم واحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة.

وطالب الأسرى بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في معتقلات الاحتلال، فيما أرجعوا وجبات الطعام في كافة السجون والأقصى، بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وهذه الخطوة هي باكورة خطوات قادمة للحركة الأسيرة للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، ودعم حراك الأسرى الإداريين الذي سيبدأ خلال أيام قليلة للمطالبة بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تستنزف أعمار أكثر من ألف أسير في السجون.

وأكدت مؤسسات الأسرى على ضرورة الإبقاء على حالة الدعم والإسناد للأسرى في خطواتهم، وتصعيد الحراك الشعبي والرسمي دعمًا لهم وضمان نجاحهم في مواجهة السجان.

#قوات القمع #سجن نفحة #الاسرى

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