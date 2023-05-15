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فلسطين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب للصالات

الثلاثاء 16 مايو 2023 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب للصالات



جدة / سما /

أوقعت قرعة كأس العرب لكرة القدم بالصالات, التي تستضيفها المملكة العربية السعودية, منتخبنا الوطني الفلسطيني في المجموعة الثالثة.

ويلعب منتخب فلسطين بجوار كل من مصر، والعراق، وموريتانيا, إذ تنطلق البطولة على الصالة الرياضية في "جدة", خلال الفترة من 6-16 يونيو المقبل.

أما المجموعة الأولى فيلعب فيها منتخبات السعودية, والجزائر, وليبيا, والسودان, في حين تضم الثانية المغرب, وجزر القمر, والكويت, ولبنان. 

ويأمل "وطني" الخماسي تحقيق نتائج قوية ومشرفة في البطولة, لضمان الوصول للأدوار الإقصائية من المسابقة.

يشار إلى أن القرعة شهدت حضور صلاح أبو العطا ممثلا عن فلسطين, نظرا لتواجده رئيسا لبعثة منتخب كرة القدم الشاطئية الذي يخوض حاليا بطولة كأس العرب بالسعودية أيضا.

#كأس العرب للصالات #فلسطين

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