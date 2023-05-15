الاتحاد الفلسطيني والعميد لن نتنازل عن حقنا في اللعب على أرض فلسطين

رام الله / سما /

التقى رئيسُ نادي شبابِ الخليل مثقال الجعبري بالمهندس هاني أبو ريدة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمقر الاتحاد الفلسطيني في الرام شمال القدس، بحضور أمين عام الاتحاد فراس أبو هلال، وذلك للوقوف على حيثيات مباراة الإياب بين عميد الأندية الفلسطينية ونادي النهضة العُماني.

وكان أبو ريدة قد وصل إلى فلسطين بتكليف رسمي من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من أجل متابعة قضية مباراة الإياب بين شباب الخليل والنهضة العُماني في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي كان من المفترض أن تُلعبَ في 11-4-2023 على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا.

و قدم الجعبري خلال لقائه المُطول شرحًا مفصلًا بما يتعلق بتقديم المراسلات كافة، وتحضيرات استقبال فريق النهضة العُماني، والأذونات، وتصاريح الدخول للبعثة كاملةً، وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع الاتحاد الفلسطيني دون وجود أي تجاوز من طرفنا.

وقال الجعبري:" تنظرُ الأُسرةُ الرياضية الفلسطينية إلى هذه القضية بعين الاهتمام، معولةً في الوقت نفسه على الاتحاد العربي لكرة القدم الذي وعد بمتابعة الملف على محمل الجد، دون وقوع مظلمة على نادي شباب الخليل، خاصة أن من يتابع هذا الملف المهندس هاني أبو ريدة، الذي يُعد شخصية عربية ودولية مرموقة، تحظى باحترام الجميع، وتتمتعُ بتاريخ رياضي مُشرّف".

وثمن الجعبري دورَ الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي حرص منذ اللحظة الأولى على متابعة القضية باهتمام واسع، من أجل إحقاق الحق، وإنصاف عميد الأندية الفلسطينية.