لابورتا يكشف موقف برشلونة من ضم بيرناردو سيلفا

وكالات / سما /

كشف السيد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موقف النادي من التعاقد مع بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

ويُقدم سيلفا مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي مع السيتي، وهو الأمر الذي جذب اهتمام برشلونة له.

ونقل الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو تصريحات لابورتا عن ضم بيرناردو سيلفا.

وقال لابورتا :”بيرناردو سيلفا؟ سنرى كيف ستكون ردة فعل رابطة الليجا على خطة الجدوى الخاصة بنا”.

وأضاف :”في 2015، صفقة انتقال بيرناردو سيلفا لبرشلونة كانت قد تمت تقريباً، كُنت في البرتغال برفقة وكيله”.

وتابع رئيس الكتلان :”بيرناردو سيلفا لاعب من مستوى القمة، ولكنه لاعب في مانشستر سيتي، ولا يوجد شيء لقوله”.

يُذكر أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قد أكد في تصريحاتٍ سابقة أن برشلونة بحاجة لخفض فاتورة الرواتب في الفريق بمقدار 200 مليون يورو ليكون قادراً على تسجيل لاعبين جُدد.

ويبلغ بيرناردو من العُمر 28 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، وينتهي تعاقده مع السيتي في يونيو 2025.