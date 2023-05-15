الدوري الإنجليزي يفتح ذراعيه لنيمار بعد باريس سان جيرمان

يقترب النجم البرازيلي نيمار جونيور من وضع حدٍ لمسيرته مع باريس سان جيرمان، ويبرز الدوري الإنجليزي كوجهةٍ مُحتملة له.

ويخضع نيمار حالياً لإجراءات التأهيل بعد الإصابة التي لحقت به، وتُشير كل المُعطيات إلى أنه لن يرتدي قميص باريس سان جيرمان من جديد.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن نيمار يُفكر حالياً في الدوري الإنجليزي، ويُفكر في أندية البريميرليج التي أبدت اهتماماً بخدماته ومنها نادي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتشليسي.

وسيكون من الصعب انتقال نيمار لتشيلسي بالنظر لكون النادي اللندني لن يُشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المُقبل، في حين يبقى موقفه من مانشستر يونايتد ونيوكاسل مُعلقاً بالتأهل لدوري الأبطال خلال الموسم الجديد.

وكان نيمار قد أبدى ترحيباً كبيراً بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي، حيث قال :”هذه بطولة تُدهشني، أنا أحب أسلوب اللعب فيها وأحب فرقها”.

وتابع :”يوماً ما أرغب في اللعب هُناك، أنا أحب مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول”.

ويبلغ نيمار من العُمر 31 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وينتهي تعاقده مع باريس في يونيو 2025.