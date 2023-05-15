رسمياً.. أنشيلوتي يختار قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حشد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أسلحته واختار قائمة الفريق المسافرة إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، لمواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، مساء الأربعاء.

الفريق الملكي يرغب في تحقيق الانتصار على السيتي في عقر داره من أجل خطف ورقة العبور لنهائي دوري ابطال أوروبا، في إسطنبول بتركيا، بعدما خيم التعادل بهدف لمثله على مجريات مباراة الذهاب في سانتياجو بيرنابيو.

وعرفت قائمة الريال الرسمية لمباراة السيتي القادمة تواجد كل اللاعبين، حتى الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي يقترب من العودة للمشاركة في مران الفريق الجماعي.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ولويس لوبيز.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، إدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، وفيرلان ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، وداني سيبايوس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، إدين هازارد، ماركو أسينسيو، وماريانو دياز.