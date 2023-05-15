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فيديو.. ليفربول يُمطر شباك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 16 مايو 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يُمطر شباك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من الفوز على مُنافسه فريق ليستر سيتي بثلاثة أهدافٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.​

وسجل الهدف الأول في المُباراة التي استضافها ملعب كينج باور كورتيس جونز في الدقيقة 33، واستغل النجم الشاب الهدية التي قدمها له النجم المصري محمد صلاح أمام المرمى.

وعاد جونز ليُسجل ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 36 بعد تمريرة مُساعدة جديدة من صلاح، وجد بعدها اللاعب الشاب نفسه داخل منطقة الجزاء في وضعٍ مُناسب للتسديد فسدد الكرة بقوة في مرمى أصحاب الأرض.

وتمكن النجم ترينت ألكسندر أرنولد من تسجيل أجمل أهداف الأمسية بعد لمسة مُساعدة من صلاح سدد بعدها أرنولد الكرة بإتقانٍ كبير مُستغلاً ركلة حرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط للنقطة رقم 65 يحتل بهم الفريق المركز الخامس خلف نيوكاسل ومانشستر يونايتد ولكل منهما 66 نقطة ولكنهما لعبا مُباراة أقل. .

وأصبح فريق ليستر سيتي قريباً جداً من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة فقط.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة ضد أستون فيلا على أرض أنفيلد رود يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب ليستر على أرض نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين المقبل.

#ليفربول #الدوري الإنجليزي

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