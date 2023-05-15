بوجبا يغيب عن يوفنتوس لنهاية الموسم

وكالات / سما /

يفقد نادي يوفنتوس الإيطالي خدمات لاعب الوسط الفرنسي، بول بوجبا، حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما تجددت إصابته، ليستمر في مسلسل الابتعاد عن البيانكونيري منذ عودته للفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أفادت بأنه من المحتمل، بصورة كبيرة، أن يفقد اليوفي خدمات بوجبا في المباريات المتبقية من الموسم الجاري، بعدما خرجت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، بعد إصابته في الفوز على كريمونيزي يوم الأحد بهدفين دون رد.



يوفنتوس أصدر بياناً مقتضباً عبر موقعه الرسمي أفاد من خلاله بأن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى الفخذ الأيسر، وسيبدأ برنامجه العلاجي على الفور، ولحسن حظ بوجبا أن الإصابة جاءت اقل خطورة مما كان يخشاه النادي.

ووفقاً للشبكة المذكورة فإن مدة غياب اللاعب ستكون في حدود 20 يوماً، ومع انتهاء الموسم في الدوري الإيطالي في الرابع من يونيو المقبل، من غير المحتمل أن يظهر بوجبا من جديد بقمصان اليوفي حتى نهاية الموسم.

وتلقى بوجبا الإصابة بعد 20 دقيقة فقط من أول مشاركة أساسية له مع الفريق، منذ عودته من مانشستر يونايتد، وشارك اللاعب في 159 دقيقة فقط مع كتيبة ماكس أليجري هذا الموسم.