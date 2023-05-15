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الاحتلال يحول الأسير المقدسي ناجي داود للاعتقال الإداري

الثلاثاء 16 مايو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أقدمت محكمة الاحتلال على تحويل الأسير ناجي بسام داود من قرية بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، بعد انتهاء فترة حكمه الفعلي.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب داود بتاريخ 6/10/2022، بعد مداهمة منزل عائلته في قرية بيت دقو ونقلته إلى التحقيق في "عوفر" العسكري، ووجهت له تهمة التحريض على الاحتلال.

وبين النادي أن محكمة الاحتلال وبعد شهرين على اعتقاله وتمديد اعتقال عدة مرات أصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وكان من المفترض إطلاق سراحه أمس الاثنين، الا أن مخابرات الاحتلال أبقت على اعتقاله وحولت ملفه للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور بحجة وجود ملف سري له.

#الاحتلال #الاعتقال الإداري #ناجي داود

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