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النخالة يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

الثلاثاء 16 مايو 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية



غزة/ سما /

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في بيروت.

واستعرض المجتمعون الوضع السياسي والميداني خلال معركة "ثأر الأحرار" وما بعدها، معربين عن تقديرهم العالي لمواقف عوائل الشهداء ودور الحاضنة الشعبية في قطاع غزة، خلال العدوان.

واستعرض اللقاء الإدارة الميدانية للمعركة التي أفقدت الاحتلال الإسرائيلي عنصر المباغتة، وأفشلت أهداف العدوان، على الرغم من استشهاد ثلة من قادة سرايا القدس مجاهديها، ما أجبر الاحتلال على القبول بشرط المقاومة.

وأكد المجتمعون على استمرار التنسيق والتكامل بين سرايا والقدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، التي قدمت خمسة من فرسانها خلال المعركة الأخيرة، وفصائل المقاومة كافة، مؤكدين على استمرار التنسيق في إطار وحدة وطنية فلسطينية أساسها المقاومة.

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