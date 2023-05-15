أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها، ما يلي:

صحيفة هآرتس:

خطاب تاريخي للرئيس محمود عباس في ذكرى النكبة بالأمم المتحدة

على الرغم من محاولات إسرائيل تقليص عدد الدول المشاركة في الحدث التاريخي إلا أن عشرات الدول أرسلت مندوبين للمشاركة

الرئيس عباس: هناك في إسرائيل من يريد قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وهذا ما تفعله حكومة نتنياهو بن غبير وسموتريتش

الرئيس عباس: أحداث حوارة ذكرتنا بأحداث النكبة

الرئيس طالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: إنجاز تاريخي

يوعنه جونين تكتب: إرث الموت إقرار ميزانية "لارث زئيفي والحاخام دروكم" لأنهم يمثلون قيم هذه الحكومة

مستوطنون يحاولون تحويل عيون المياه في الأغوار إلى مناطق سياحية من أجل الاستيلاء عليها.. أسامة فقها سكرتير مجلس عين اليضا "في الآونة الأخيرة يصل عدد كبير من المستوطنين تحت حماية الجيش ويمنعوننا من الدخول إلى أراضينا

معاريف:

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 0.8% والتضخم السنوي 5% وبنك إسرائيل سيرفع الفوائد البنكية

مسيرة الأعلام: أكثر من 2500 شرطي بالإضافة إلى حرس الحدود سيحرسون مسيرة الأعلام في القدس الشرقية

الأجهزة الأمنية لا تتوقع التصعيد بسبب مسيرة الأعلام

72% من العرب أعربوا عن قلقهم وتخوفهم من العنف.. في الشارع اليهودي 57% قلقون من العنف

60% من الإسرائيليين قلقون من وضعهم الاقتصادي

فرنسا تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة: لن يكون هناك استقرار دون إزالة الحصار

يديعوت أحرونوت:

ارتفاع مؤشر غلاء الأسعار الذي يرتفع دون توقف

الحكومة وعدت بمكافحة الغلاء لكن الوعد بقي حبرا على ورق فقط

إضراب السلطات المحلية احتجاجا على قانون الأرنونا

المحلل الاقتصادي سابر بلوتسكر: سموتريتش وزير التضخم المالي

13.7 مليار شيقل ستذهب إلى المستوطنين والمعاهد الدينية

يستعدون للسيناريو الأكثر تطرفا في مسيرة الأعلام: حارس الأسوار رقم 2

الشرطة: صعوبة حراسة الوزراء المشاركين في المسيرة من بينهم سموتريتش وبن غفير

أعلام فلسطين في تل أبيب في ذكرى النكبة