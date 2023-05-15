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بدء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح

الثلاثاء 16 مايو 2023 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح



رام الله / سما /

تجرى، اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية بعد انقطاع لمدة خمس سنوات.

وتتنافس 4 كتل طلابية على مقاعد المؤتمر العام لمجلس الطلبة المكون من 81 مقعدا، وهذه الكتل هي: كتلة تحالف القطب الديمقراطي (تحالف كتلة اتحاد الطلبة التقدمية وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي وكتلة نضال الطلبة)، وكتلة جبهة العمل الطلابي "قائمة الشهيد أبو علي مصطفى"، وحركة الشبيبة الطلابية "كتلة الشهداء"، والكتلة الإسلامية "كتلة فلسطين المسلمة".

وأقيمت أمس الاثنين المهرجانات الانتخابية للكتل الطلابية الأربع المشاركة بالانتخابات.

وجرت المهرجانات بإشراف وتنظيم لجنة الإشراف على الانتخابات من إدارة الجامعة، وبمشاركة أعداد كبيرة من طلبة الجامعة، وخصّصّت لكل كتلة 30 دقيقة لعرض برنامجها ودعايتها الانتخابية.

ورفعت في المهرجانات رايات الفصائل وصور الشهداء والأسرى من قادة ورموز الفصائل، وعرض ممثلو الكتل المتنافسة برامجهم الانتخابية والتي ركزت على معالجة هموم الطلبة.

وكانت الدعاية الانتخابية قد انطلقت يوم الأحد الماضي وبدأت بالدعاية الصامتة، حيث خُصّصت لوحات إعلانية لكل الكتل المتنافسة لعرض دعايتها وبرامجها الانتخابية.

من ناحيته، عبر المتحدث الرسمي باسم لجنة الإشراف على الانتخابات خالد مفلح عن ارتياحه لحسن سير المهرجان الانتخابي للكتل المشاركة.

وقال أن المهرجانات أقيمت في جو ديمقراطي مميز وأن جميع الكتل المتنافسة سجلت انضباطا ورقيا في عرض برامجها الانتخابية ولم يتم اللجوء للقدح والتجريح، ولم تسجل أي ملاحظة من لجنة الاشراف على أي قائمة.

وأضاف أن المهرجانات تميزت باحترام الطلبة لبعضهم البعض بطريقة تدل على وعي الطلبة، متمنيا أن يستمر هذا الجو الديمقراطي خلال العملية الانتخابية.

وبين هناك 68 مركز اقتراع موزعة في كل مواقع الجامعة، وهي الحرم القديم والحرم الجديد وكلية الطب البيطري والزراعة في طولكرم وكلية هشام حجاوي التكنولوجية.

وأوضح أن صناديق الاقتراع ستفتح في مواقع الجامعة كافة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وستبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج ستجرى بنفس اليوم من خلال مركز الإعلام، مشيرًا إلى أنه سيتم بث عملية الفرز مباشرة على موقع وصفحات ومنصات جامعة النجاح.

وأوضح أن عدد الطلبة في الجامعة يبلغ حوالي 25 ألف طالب وطالبة، مبينا أن كل طالب مسجل ومنتظم في الفصل الأكاديمي الذي تجرى فيه الانتخابات يحق له الانتخاب.

ودعا جميع الطلبة إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي يعبر عن هوية جامعة النجاح التي شهدت في الأسابيع الماضية أعمالا وتحضيرات كبيرة من أجل نجاح الانتخابات، مؤكداً أن هناك اهتماما بإخراج الانتخابات بصورة دقيقة.

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