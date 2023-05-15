الجيش الإسرائيلي يبطل مفعول قذائف صاروخية قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة

غزة/ سما /

سمع صباح اليوم الثلاثاء، دوي انفجارات قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة المحاصر، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتفجير وإبطال قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة خلال العدوان على غزة، حيث عثر عليها ولم تنفجر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي بأن طواقم وخبراء للمتفجرات من الجيش الإسرائيلي قاموا بإبطال وتحييد قذائف صاروخية قرب السياج الحدودي داخل موقع "كيسوفيم" أطلقت من قطاع غزة خلال التصعيد الأخير.

وذكرت أنه تم سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن تكشف عن عدد القذائف الصاروخية التي عثر عليها وتم تفجيرها.

يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت 1469 قذائف صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب ومستوطنات "غلاف غزة"، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 5 أيام.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 1139 قذيفة صاروخية اجتازت السياج الأمني، وتم وفق سياسة الاعتراض المتبعة من قبل المنظومات الدفاعية والقبة الحديدية باعتراض 439 قذيفة صاروخية من بينهم صاروخين اعترضتهما منظومة "مقلاع داوود"، أحدهما في تل أبيب والآخر في جبال القدس.

واستشهد 33 فلسطينيا وأصيب 190 بجروح متفاوتة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 5 أيام، واستهدف المناطق المأهولة والمنازل والعمارات السكنية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.