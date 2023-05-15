رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في ذكرى النكبة الـ75، وتأكيده أن الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.

كما عنونت الصحف، خبر استشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما)، وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، إضافة إلى إحياء جماهير شعبنا في الوطن والشتات ذكرى النكبة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس للأمم المتحدة: الحقيقة الساطعة الوحيدة كنا هنا على أرضنا منذ فجر التاريخ وسنبقى حتى نهاية الدنيا.. سنحافظ على وحدتنا الوطنية بكل السبل في إطار منظمة التحرير.. وطننا التاريخي فلسطين لم يكن يومًا أرضًا بلا شعب

_ الرئيس يستقبل قيادات مؤسسات أميركية داعمة لشعبنا والجالية الفلسطينية في أميركا

_ إحياء ذكرى النكبة.. لسنا أرقامًا بل شهود على هوية الوطن ومسميات المكان

_ شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عسكر ومستوطنون يحطمون النصب التذكاري للشهيد زياد أبو عين في ترمسعيا

_ 41 بلدية يونانية ترفع العلم الفلسطيني على مقراتها في ذكرى النكبة

_ في موكب التشييع.. حلم يافا لا يموت

_ مسؤولون فلسطينيون في لبنان: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة مضبطة قانونية وأخلاقية تدحض رواية الاحتلال المزورة

_ إشادة بخطاب الرئيس في الأمم المتحدة

_ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. ذاكرة لا تشيخ في أجيال تناقلت الرواية وورثت الوصية

الأيام:

_ الرئيس يحذر: جذور الصراع ستظل قائمة ما لم يتم تطبيق قرارات الشرعية الدولية

_ فعاليات جماهيرية في الذكرى الـ75 للنكبة

_ اشتية: خطاب الرئيس بالأمم المتحدة بمثابة محاكمة علنية للضمير العالمي

_ شهيد من مخيم عسكر خلال اقتحام قوات الاحتلال

_ الاحتلال يستولي على مساحات واسعة من الأراضي.. المستوطنون ينفذون اعتداءات في ترمسعيا وكيسان

_ الشيخ ينفي الاتفاق على عقد اجتماع أمني مع إسرائيل

_ القدس: عائلة صب لبن تناشد لوقف تهجيرها واستيلاء المستوطنين على منزلها

_ نتنياهو: مسيرة الأعلام ستجري وفقًا لمسارها.. "منظمات الهيكل" تسعى لاقتحام كبير للأقصى

القدس:

_ الرئيس: تحقيق السلام والأمن يأتي بالإقرار بحقنا في تقرير المصير

_ شهيد وجريح خلال اقتحام نابلس

_ مستوطنون يحطمون النصب التذكاري للشهيد أبو عين

_ الحكومة تعتمد التعرفة الكهربائية لعام 2023 وتقر دعمها بـ170 مليون شيقل

_ لأول مرة منذ العام "٤٨" ... إحياء الذكرى في الأمم المتحدة

_ إحياء ذكرى النكبة في الوطن والشتات

_ إصابات وإخطارات والاستيلاء على أراض بقلقيلية

_ نتنياهو: "مسيرة المستوطنين ستمر من باب العامود"