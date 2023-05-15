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الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا ويصيب شابا ويعتقل 5 آخرين

الثلاثاء 16 مايو 2023 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أصيب شاب واعتقل 5 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في اريحا.

وذكرت مصادر اعلامية، إن شابا (..) اصيب بالرصاص الحي في الفخذ ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز وعولجو ميدانيا، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.

#الاحتلال #أريحا

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