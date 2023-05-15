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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 16 مايو 2023 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإنه اعتقل إبراهيم العالم، وشداي كمال، وياسر كمال، ويامن كمال، ومحمد بسام حميدات من مخيم عقبة جبر في أريحا.

 وأصيب إن شاباً بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات في المخيم.

وفي بيت لحم، اعتقل آدم أبو لبن ورمزي أبو الرز، وأحمد أسعد وفادي الهريمي بعد مداهمة منازلهم في مخيم الدهيشة.

وفي رام الله، اعتقل محمد وليد أبو عواد من قرية ترمسعيا، ونور العزة وعبد أحمد من مخيم قدورة.

وفي جنين، اعتقل والد الشاب محمد كميل من بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عبد أبو صايمة، وبيسان عبيد، ومجد عبد درويش، ومحمد مصطفى، وكمال مصطفى، وإسلام سرور.

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