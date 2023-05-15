الولايات المتحدة تستحدث منصبا جديدا لابرام اتفاقيات تطبيع

القدس المحتلة / سما /

يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعيين السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ، دان شابيرو ، ليكون مسؤولاً عن اتفاقيات التطبيع "أبراهام".

هذا المنصب لم يكن موجودًا حتى الآن في وزارة الخارجية الأمريكية. وحسب المسؤولين الأمريكيين صرحوا لموقع واللا العبري إن إنشاء مثل هذا المنصب سيكون بمثابة بيان التزام أكثر أهمية من جانب إدارة بايدن فيما يتعلق بتعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية .

ومن شأن هذه الخطوة أن تظهر الإدارة الأمريكية بأنها قررت بذل جهد إضافي للترويج لاتفاقيات جديدة بين إسرائيل والدول العربية الأخرى في الوقت المتبقي حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

في الأشهر الأخيرة منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة ، بردت الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقات إبراهيم .

سبب آخر لاستحداث المنصب هو الضغط من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس على الإدارة الامريكية لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز اتفاقيات التطبيع. قبل ثلاثة أسابيع ، نشر الكونجرس بيان دعم لاتفاقات أبراهام بأغلبية 400 مقابل 19.

في فبراير الماضي ، قدم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون والجمهوريون ، بقيادة عضو الكونجرس الديمقراطي ريتشي توريس ، مشروع قانون يلزم الإدارة الامريكية بإنشاء منصب مبعوث خاص بشأن قضية اتفاقيات التطبيع.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن بلينكين لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن المنصب الجديد وكيفية تحديده بالضبط في التسلسل الهرمي داخل وزارة الخارجية الأمريكية ، ويدرس عدة خيارات.

صرح أحد كبار الأمريكيين أن الاحتمال الأرجح هو أن يتم تعيين شابيرو كـ "مستشار كبير" في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية والذي سيتعامل مع اتفاقيات التطبيع وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

الأشهر الأولى بعد تولي بايدن منصبه، كان يفكر بالفعل في تعيين شابيرو كمبعوث خاص لموضوع اتفاقات أبراهام. ومع ذلك ، تم إسقاط التعيين في النهاية بسبب صراع على السلطة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن من سيكون مسؤولاً عن هذه القضية.

عمل شابيرو ، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لمدة ست سنوات خلال ولاية الرئيس أوباما ، بين أغسطس 2021 ومارس 2022 كمستشار للمبعوث الأمريكي لإيران روب مالي. خلال هذه الفترة ، ركز شابيرو على الاتصالات مع إسرائيل بشأن القضية الإيرانية.

قال مسؤولان كبيران بوزارة الخارجية إن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونان ليفي يزور واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول تعزيز اتفاقيات التطبيع وتوسيعها.

ومن المتوقع أن يجتمع ليفي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ، والمسؤول عن الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك وكبير مستشاري بايدن عاموس هوشستين. الأخيران مسؤولان عن جهود الرئيس لتعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إحدى القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يثيرها ليفي في محادثاته هي عقد منتدى النقب على مستوى الوزراء. كان من المفترض عقد المؤتمر في بداية العام في المغرب ، لكن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أرجأه عدة مرات بسبب الحساسية السياسية تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل.