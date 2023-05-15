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جنين: الاحتلال يخطر بوضع اليد على 144 دونماً حتى نهاية 2027

الإثنين 15 مايو 2023 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال يخطر بوضع اليد على 144 دونماً حتى نهاية 2027



جنين/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأثنين، مجلس قروي الجلمة وعربونة، بالإستيلاء على 144 دونما من أراضي القريتين لأغراض أمنية .

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة ، إن المجلس تسلم إخطاراً عسكرياً إسرائيلياً يتضمن قراراً بوضع اليد على 144 دونماً من أراضي قريتي الجلمة وعربونة، المحاذيتان للحاجز العسكري المقام على أراضي القرية من الجهة الغربية الشمالية لأغراض أمنية، حتى نهاية 31-12-2027، مشيرا الى أن الأراضي مملوكة لأهالي القريتين.

يشار الى أن المواطن صالح محمود أبو فرحة، كان قد تسلم صباح اليوم، بلاغا بالاستيلاء على أرضه التي يملك فيها أوراقا رسمية مسجلة في "الطابو"، ومساحتها 600 متر لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الضم والتوسع العنصري.

وفا

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#جنين

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