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تونس: السجن مدة عام لراشد الغنوشي

الإثنين 15 مايو 2023 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: السجن مدة عام لراشد الغنوشي



تونس/سما/

أصدرت محكمة تونسية قرارا بالسجن مدة عام واحد مع غرامة مالية بقيمة ألف دينار تونسية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقضت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمها في شكوى تقدّم بها نقابي أمني ضد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة، ورأى الشاكي أن الأمنيين هم المقصودين بالعبارة، حسبما أوضحت إذاعة "موزاييك إف إم".

جدير بالذكر أن راشد الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد وجهت إليه تهم تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب".

#تونس

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