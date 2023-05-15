  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قلق أمريكي من التعاون العسكري "غير المسبوق" بين إيران وروسيا

الإثنين 15 مايو 2023 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق أمريكي من التعاون العسكري "غير المسبوق" بين إيران وروسيا



واشنطن/سما/

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد من يسهل التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وقال كيربي، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران".


وزعم كيربي أن "الولايات المتحدة ترى مؤشرات على توسيع التعاون العسكري التقني غير المسبوق بين روسيا وإيران".

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن روسيا تتطلع لشراء طائرات من دون طيار هجومية متقدمة إضافية من إيران، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بعد استخدام الجزء الأكبر من 400 طائرة مسيرة كانت قد اشترتها سابقا من طهران.

والعام الماضي، نشرت السلطات الأميركية صور أقمار صناعية ونتائج استخباراتية قالت إنها تشير إلى أن إيران باعت مئات الطائرات المسيرة الهجومية إلى روسيا.

وعلى مدى أشهر، صرح مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تفكر في بيع مئات الصواريخ البالستية إلى روسيا، لكن لم يكن لدى واشنطن دليل على إتمام الصفقة.


كما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار).

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "منذ أغسطس، زودت إيران روسيا بأكثر من 400 طائرة بدون طيار من طراز (شاهد)".

#امريكا #ايران #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الطيبة تودع ديما بشناق

نتنياهو: رسالتنا وصلت لغزة ومسيرة الأعلام ستقام على طريقها المخطط

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

photo_2023-05-15_18-52-13

أزمة جديدة في حكومة نتنياهو بسبب قانون "الأرنونا"

20230509132706946

انتقادات إسرائيلية للعدوان على غزة.. 16 حربا بلا فائدة

063_850160608-e1505928500523-640x400

الرئيس أمام الأمم المتحدة: الاحتلال إلى زوال وسوف ينتصر الحق الفلسطيني في النهاية

photo_2023-05-15_14-26-48

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية