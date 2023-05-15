قلق أمريكي من التعاون العسكري "غير المسبوق" بين إيران وروسيا

واشنطن/سما/

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد من يسهل التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وقال كيربي، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران".



وزعم كيربي أن "الولايات المتحدة ترى مؤشرات على توسيع التعاون العسكري التقني غير المسبوق بين روسيا وإيران".

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن روسيا تتطلع لشراء طائرات من دون طيار هجومية متقدمة إضافية من إيران، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بعد استخدام الجزء الأكبر من 400 طائرة مسيرة كانت قد اشترتها سابقا من طهران.

والعام الماضي، نشرت السلطات الأميركية صور أقمار صناعية ونتائج استخباراتية قالت إنها تشير إلى أن إيران باعت مئات الطائرات المسيرة الهجومية إلى روسيا.

وعلى مدى أشهر، صرح مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تفكر في بيع مئات الصواريخ البالستية إلى روسيا، لكن لم يكن لدى واشنطن دليل على إتمام الصفقة.



كما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار).

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "منذ أغسطس، زودت إيران روسيا بأكثر من 400 طائرة بدون طيار من طراز (شاهد)".