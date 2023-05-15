الشيخ يبحث مع مبعوث أمريكي التطورات السياسية بالمنطقة

رام الله/سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الإثنين، مع رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية في القدس، جورج نول، آخر التطورات السياسية في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء بينهما في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان صادر عن الشيخ.



وقال الشيخ في بيانه، إنهما بحثا العلاقات الثنائية، وآخر التطورات السياسية في المنطقة.



وطالب “الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية”.

وفي وقت سابق الإثنين، نفى الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، الاتفاق على أي موعد لعقد لقاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في شرم الشيخ المصرية قريبًا.



ويأتي النفي الفلسطيني بعد أن كانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) تحدثت عن “تحضيرات تجرى حاليًا لعقد اجتماع أمني إقليمي يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.



ولفتت الهيئة إلى أن “الاجتماع سيُعدّ استكمالاً لاجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين عقدا خلال الشهرين الماضيين، وبحثا سبل التعاون بين إسرائيل والسلطة”.



وفي 26 فبراير/شباط الماضي، عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن، نتج عنه انعقاد اجتماع آخر بمدينة شرم الشيخ في 19 مارس/ آذار الماضي، لبحث التهدئة بينهما.



ومنذ مطلع 2023، تصاعدت مواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني، بالإضافة إلى مقتل إسرائيليين في هجمات، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بما فيها عمليات قتل واعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى ومدن وبلدات فلسطينية.