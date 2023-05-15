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طبيعة الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات القادمة

الإثنين 15 مايو 2023 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيعة الحالة الجوية في فلسطين خلال الساعات القادمة



غزة/سما/

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين15/5/2023م، عن طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتوقع الراصد العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك"، أن يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء، قائلاً" غداً ارتفاع إضافي على الحرارة وأجواء أدفأ من اليوم".

وفي وقت سابق، أكد العلامي أن طقس حار وصيفي بامتياز ستشهده الحالة الجوية الفلسطينية من يوم الأثنين وحتى يوم الأربعاء.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع ملموس اخر طرأ على درجات الحرارة اليوم الاثنين لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

#غزة

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