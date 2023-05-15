الجهاد في ذكرى النكبة: عودة اللاجئين حق ثابت لا نحيد عنه

غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أن عودة اللاجئين حق ثابت لا تحيد عنه، واللاجئ الفلسطيني سيبقى معلق بالأمل الكبير بقرب العودة إلى فلسطين.

وشدّدت الجهاد الإسلامي، في بيان لها، على عزمها وتصميمها على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

إليك نص بيان حركة الجهاد الإسلامي :

وهو أمل يقترب مع كل رصاصة وكل صاروخ وكل عملية جهادية في قلب العدو.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

في الذكرى الـ 75 للنكبة.. مصممون على مواجهة الاحتلال وقتاله مهما بلغت التضحيات

تمر اليوم الذكرى الـ 75 للنكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ولا تزال فصولها ماثلة بوجود الاحتلال وعبر كل ما يرتكبه من جرائم وعدوان وحشي بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعلى وقع تهديداته المتصاعدة وحربه المجنونة التي تتصدى لها المقاومة الباسلة بكل ثبات وإصرار.

تأتي ذكرى النكبة هذا العام، بعد يومين من معركة ثأر الأحرار التي خاضتها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية ، مسجلة نصراً جديداً كسر أنف الحكومة اليمينية المتطرفة وجيشها الحاقد الذي فشل فشلاً ذريعاً أمام صواريخ المقاومة التي دكت مغتصبات العدو لكثر من خمسة أيام متواصلة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نؤكد في الذكرى الـ 75 للنكبة على ما يلي:

أولاً: نتضرع إلى الله تعالى بالرحمة والرضوان لشهداء شعبنا العظام، وآخرهم شهداءنا القادة ومن ارتقى معهم خلال معركة ثأر الأحرار، وشهداء الضفة الغربية، راجين من الله تعالى أن يعجل بالشفاء للجرحى الميامين، والعوض القريب لأصحاب البيوت المدمرة وللمزارعين الذين قصفت حقولهم بطائرات العدو الحاقد.

ثانياً: نؤكد عزمنا وتصميمنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل شبر وكل ذرة تراب وبحر وهواء من فلسطين، ومهما بلغت التضحيات فلن نتراجع ولن نتخلى عن واجب الجهاد والمقاومة.

ثالثاً: إن عودة اللاجئين حق ثابت لا نحيد عنه، وسيبقى اللاجئ الفلسطيني معلق بالأمل الكبير بقرب العودة إلى فلسطين، وهو أمل يقترب مع كل رصاصة وكل صاروخ وكل عملية جهادية في قلب العدو.

التحية لأسرانا ولأسيراتنا، والتحية لمقاتلي شعبنا ومقاومتنا الباسلة، والتحية كذلك لأبناء شعبنا في كل مكان، والشكر لكل أبناء أمتنا الذين يقفون إلى جانب المقاومة وندعوهم لمزيد من الدعم والإسناد لتضميد جراحات شعبنا وتعزيز صموده.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 25 شوال 1444هـ، 15 مايو 2023م