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الشيخ صبري يحذر من أخطار تهدد "الأقصى"

الإثنين 15 مايو 2023 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ صبري يحذر من أخطار تهدد "الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، الشيخ عكرمة صبري، من أخطار تهدد المسجد الأقصى المبارك وتلفه من كافة الجوانب، في ظلال ذكرى نكبة فلسطين.

وقال صبري، في تصريح صحفي: إن "المسجد الأقصى يواجه أخطار محدقة به نتيجة صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف في دولة الاحتلال إلى الحكم".

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أن سلطة الاحتلال تحاول "تغيير الواقع الموجود في المسجد الأقصى، من أجل إرضاء اليمين المتطرف وتشجيع اليهود في الخارج لأن يأتوا إلى فلسطين، نحو السيطرة على الأقصى".

وأكد صبري، على ضرورة التواجد في الأقصى وإعماره والصلاة فيه، لصد أي محاولات تستهدف تغير الواقع في الأقصى"، مشيرًا إلى أن زيادة اقتحامات المستوطنين وتطبيع دول عربية مع الاحتلال تشجع الأخير على استهداف المسجد.

#الشيخ عكرمة صبري

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