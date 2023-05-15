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وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية

الإثنين 15 مايو 2023 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية



الرياض/سما/

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بوصول وفد سوري رسمي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في 19 مايو الجاري.


ولدى وصوله إلى مطار جدة، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريح صحفي: "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل".

وأضاف المقداد: "نعبر عن سعادتنا بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".

وتابع: "هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا ننظر إلى الماضي وإنما إلى المستقبل هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ".

ويضم الوفد السوري يضم كلا من وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الإعلام بطرس الحلاق ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب.

وحسب "سانا"، كان في استقبال الوفد السوري، الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية.

وبدأ اليوم الاثنين في جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة وفد من سوريا، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية القادمة.

وتشارك سوريا بوفد رسمي وإعلامي كبير وصل جدة أمس السبت، في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة بعد استعادة دمشق لمقعدها، عقب تغييب استمر لـ12 عاما.

#سوريا #السعودية

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