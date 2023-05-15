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في ذكرى النكبة: البريد الفلسطيني يصدر طابعا بريديا

الإثنين 15 مايو 2023 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى النكبة: البريد الفلسطيني يصدر طابعا بريديا



رام الله/سما/

 أعلن البريد الفلسطيني اليوم الاثنين، عن إصدار طابع بريدي يوثق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة.

يشار إلى أن الطابع سيطرح للتداول قريبا وهو من النوع التذكاري، حيث يحتوي على لوحات فنية تعبّر عن ذكرى النكبة والثمن الكبير الذي تكبده الشعب الفلسطيني جراء هذه المأساة التي ما زالت فصولها تتوالى.

وعدد اللوحات المستخدمة في بطاقة طوابع النكبة الفلسطينية، ست لوحات رسمَها عدد من فناني فلسطين، وهم الفنان سليمان منصور لفئة  100 مليم و 200 مليم، والفنان اسماعيل شموط لفئة 300 مليم و400 مليم، والفنان رائد القطناني لفئة 600 مليم و800 مليم،  كما أن الشعار المستخدم في بطاقة الطوابع من رسم الدكتور ياسر الخالدي، وقد شارك في التصميم كامل جابر، وأنوار فنون بالتعاون مع الطوابعي أحمد الخطاب.

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#البريد الفلسطيني

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