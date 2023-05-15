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بث مباشر: انطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة

الإثنين 15 مايو 2023 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر: انطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة



نيويورك/سما/

 انطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، الاحتفالات التي أقرتها المنظمة الدولية، لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.

وقالت الهيئة الدولية في موقعها الالكتروني، إنه ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، ووفقًا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار A / RES / 77/23 الصادر في 30 تشرين ثاني/نوفمبر 2022)، فسيتم الاحتفال بهذه الذكرى من خلال تنظيم حدثين بمقر الأمم المتحدة، يتشارك في تنظيمهما اللجنة والبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة.

تغطية خاصة لخطاب الرئيس محمود عباس في نيويورك، وإحياء الأمم المتحدة ذكرى #النكبة لأول مرة منذ 75 عامًا

تغطية خاصة لخطاب الرئيس محمود عباس في نيويورك، وإحياء الأمم المتحدة ذكرى #النكبة لأول مرة منذ 75 عامًا

Posted by ‎تلفزيون فلسطين Palestine TV‎ on Monday, May 15, 2023

وتسلط هذه الذكرى، وفق الأمم المتحدة، "الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم، وتعد تذكرة على أن أكثر من 5,9 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا، لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها لحضور الفعاليات، إضافةً إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور.

#ذكرى النكبة الفلسطينية #الرئيس عباس #الامم المتحدة

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