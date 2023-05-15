أسير من نابلس يشرع بالإضراب عن الطعام

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، "إن المعتقل الإداري هشام حامد عواد (21 عامًا) من مخيم عسكر الجديد في نابلس، قد شرع يوم أمس بالإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وعقب إعلانه للإضراب، شرعت إدارة السجون بنقله إلى الزنازين".

وأوضح النادي في بيان له، مساء اليوم الإثنين، أن الأسير عواد معتقل منذ تاريخ 15/12/2022، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور.

ولفت، إلى أن الأسير عواد أُعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، حيث تعرض للاعتقال عام 2020، وجرى تحويله في حينه للاعتقال الإداري وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري وبلغ مجموعها عام ونصف.

وذكر نادي الأسير، أن إضراب الأسير عواد يأتي مع تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 1000 معتقل.