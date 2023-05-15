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22 ٪؜ نموا في أرباح باديكو للربع الأول من العام الحالي

الإثنين 15 مايو 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
22 ٪؜ نموا في أرباح باديكو للربع الأول من العام الحالي



رام الله/سما/

أعلنت شركة باديكو، اليوم الاثنين 15 مايو 2023، عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للرُبع الأول من العام 2023، حيث أظهرت النتائج المالية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 22% لتبلغ 8.3 مليون دولار مقارنة مع 6.8 مليون دولار لذات الفترة من العام 2022.

فيما ارتفعت حصة السهم من الأرباح بنسبة 55%، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 23% و12% على التوالي، لتصل القيمة الدفترية للسهم إلى 1.87 دولار، علماً أن سهم الشركة تداول على بورصة فلسطين منذ مطلع هذا العام بين 1.32 إلى 1.42 دولار، ويُعزى استمرار هذا التحسن في المؤشرات المالية الأساسية للشركة إلى سياستها الاستثمارية في السنوات الأخيرة من تنويع وتوزيع الاستثمارات في مختلف القطاعات وتقنين النفقات التشغيلية.

شركة باديكو القابضة:
ويشار إلى أن باديكو شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تمارس أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع المالي، والقطاع الصناعي والزراعي، والقطاع السياحي، وقطاع البنية التحتية والطاقة، وقطاع المدن الصناعية.

كما تهدف إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وللشركة استثمارات واعدة في العديد من القطاعات الضرورية لبناء الدولة، وتمكنت الشركة من إكساب مساهميها مركزاً اقتصادياً قوياً.

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