الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الاثنين، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سترفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى يوم الخميس المقبل لتأمين "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة: "من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة في القدس، ومن المتوقع أن يشارك في المسيرة هذا العام عدد من الوزراء من بينهم وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية بتسليئل سموتريتش، وكذلك ورزاء الإعلام وحماية البيئة والاستيعاب والتراث، كما تقدر الشرطة مشاركة وزراء آخرين من بينهم: وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك ووزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف وما يسمى وزير القدس والتراث الإسرائيلي مئير بوروش ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف.

وأشارت إلى أنه ستجري استعدادات لتأمين رقصات بالأعلام التي ستقام عند باب العمود بمشاركة عدد كبير.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله : "مستعدون لأي سيناريو متطرف".