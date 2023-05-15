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نتنياهو: رسالتنا وصلت لغزة ومسيرة الأعلام ستقام على طريقها المخطط

الإثنين 15 مايو 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: رسالتنا وصلت لغزة ومسيرة الأعلام ستقام على طريقها المخطط



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ان "رسالتنا وصلت لغزة ولأي شخص يأتي لإيذاءنا، أو أي شخص يخطط لمهاجمتنا، سيفهم الآن بشكل أفضل معنى "دمه مهدور".


وأضاف نتنياهو خلال اجتماع له مع حزب الليكود: " نحن نغير ميزان الردع،  كما أقول أيضًا استعدادًا ليوم القدس، ستقام مسيرة الأعلام على طريقها المخطط، وحسب النظام المعتاد.

وتابع:" نحن نعمل من أجل أمن إسرائيل وسنواصل القيام بذلك معًا وبنجاح كبير".

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، الوسيط المصري، بقدرتها على فتح معركة جديدة؛ لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وفق صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأكدت مصادر في المقاومة أن "الفصائل لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى".

#نتنياهو

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