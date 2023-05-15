فصائل العمل الوطني والإسلامي تسلم مذكرة لمندوب الأمم المتحدة في غزة

غزة/سما/

سلمت فصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم الإثنين، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، حول انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد أبناء شعبنا.

وجاء في المذكرة التي تم تسليمها لمندوب الأمم المتحدة في غزة، "75 على النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تسببت في تدمير 531 قرية فلسطينية، وارتكاب ما يقارب 71 مجزرة دموية ارتقى فيها نحو 15 ألف شهيد".

وأشارت الرسالة إلى أن تداعيات هذه النكبة ما زالت حتى الآن نتيجة إصرار دولة الاحتلال على رفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

وتطرقت الرسالة إلى استمرار إسرائيل في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة ورفع الحصار الظالم على قطاع غزة.

ودعت المذكرة المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ على قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها بقوة القانون الدولي، وضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

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