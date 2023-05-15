  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم بغزة: تسليم أوراق امتحانات الوظائف التعليمية للمديريات غدًا صباحًا

الإثنين 15 مايو 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة: تسليم أوراق امتحانات الوظائف التعليمية للمديريات غدًا صباحًا



غزة / سما /

قال المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم في غزة، رائد صالحية، إن الوزارة ستبدأ غدًا الثلاثاء بتسليم أوراق امتحانات الوظائف التعليمية للمديريات، ضمن اللجان المختصة لذلك، مؤكدًا أن الوزارة أنهت الاستعدادات اللوجستية والفنية لعقد الامتحانات.

وأوضح صالحية في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن عدد المتقدمين للامتحان غدًا سيكون نحو 39 ألف خريج في محافظات القطاع، لافتًا إلى أن كل متطلبات إجراء الامتحانات تمت بشكل صحيح.

وبين أن وزارته أكدت موعد الامتحان الجديد من خلال الإعلام عبر موقع الوزارة، وكذلك برسالة نصية أُرسلت لكل خريج، متمنيًا التوفيق لهم في مسيرتهم المقبلة.

#التعليم بغزة

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

خلافات بين المستوى السياسي والأمني في "إسرائيل" بسبب حماس

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

بالفيديو: لحظة قصف طائرات الاحتلال لشاب على دراجة هوائية في رفح

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

مصادر لسما: لا علاقة للجهاد بالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

image_processing20230515-5941-v5y3ur

إحياء ذكرى النكبة الـ75 بمهرجان مركزي في رام الله

20230515115823

اذاعة عبرية تكشف : اجتماع إسرائيلي فلسطيني آخر حول التعاون الأمني

تفاصيل مثيرة .. هكذا تم اغتيال قادة الجهاد بغزة!

6461bd654c59b7250f0385ce

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

768490c8-dad7-4eb3-8f31-5c67e49b7166

استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية