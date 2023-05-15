التعليم بغزة: تسليم أوراق امتحانات الوظائف التعليمية للمديريات غدًا صباحًا

غزة / سما /

قال المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم في غزة، رائد صالحية، إن الوزارة ستبدأ غدًا الثلاثاء بتسليم أوراق امتحانات الوظائف التعليمية للمديريات، ضمن اللجان المختصة لذلك، مؤكدًا أن الوزارة أنهت الاستعدادات اللوجستية والفنية لعقد الامتحانات.

وأوضح صالحية في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن عدد المتقدمين للامتحان غدًا سيكون نحو 39 ألف خريج في محافظات القطاع، لافتًا إلى أن كل متطلبات إجراء الامتحانات تمت بشكل صحيح.

وبين أن وزارته أكدت موعد الامتحان الجديد من خلال الإعلام عبر موقع الوزارة، وكذلك برسالة نصية أُرسلت لكل خريج، متمنيًا التوفيق لهم في مسيرتهم المقبلة.