إحياء ذكرى النكبة الـ75 بمهرجان مركزي في رام الله

رام الله / سما /

أحيا آلاف المواطنين، ظهر اليوم الإثنين، الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين، بمهرجان مركزي وسط مدينة رام الله.



واحتشد المواطنون أمام ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حيث شارك الموظفون وطلبة المدارس والجامعات، وانطلقوا بمسيرة باتجاه ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

وأقيم مهرجان مركزي تخلله العديد من الفعاليات الوطنية، وألقيت عدة كلمات أكدت على حق العودة، وعلى أهمية الوحدة الوطنية من أجل التحرر من الاحتلال، وأهمية كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة التي تحيي ذكرى النكبة في مقرها لأول مرة.

ورفعت لافتات تحمل أسماء القرى والبلدان والمدن المهجرة، ولافتات تؤكد على حق العودة، بينما رفعت أعلام فلسطين ورايات سوداء عليها شعار العودة.

كما شاركت فرق كشفية وفنية بالمهرجان، وتوقفت الحركة مدة 75 ثانية بعدد سنوات النكبة، بالتزامن مع إطلاق صافرة الحداد عبر المساجد والإذاعات المحلية، ودق أجراس الكنائس.