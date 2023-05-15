جروب الماميز ينافس على الأعلى مشاهدة بعد طرحه بأيام

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تمكن فيلم جروب الماميز من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip ، بعد طرحه بأيام قليلة .

واحتل فيلم جروب الماميز المركز السابع من اصل 10 مراكز هي الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip .

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر هنا، ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.

وكانت منصة شاهد قد أعلنت عن طرح فيلم كيرة والجن خلال الفترة المقبلة ، حيث من المرجح عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك .

ويرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

وكانت روبي قد خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل حضرة العمدة وشاركها في بطولة المسلسل ، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.