6 مدن حول العالم اختفت مع تقدم الزمن

وكالات / سما /

قد يعتقد البعض أن الاختفاء مرتبط بالأغراض البسيطة، أو بالأموال والممتلكات، ولكن هل فكرت يومًا أن تمشي في مكان وتلاحظ حجرًا غريبًا ومن ثم تكتشف أنه آثار لمدينة كاملة، أو تفكر في يوم الذهاب لإحدى المدن الساحلية لتستمتع بالغطس، لتكتشف قطعة رخامية وتكون سلمة من سلم معبد أو مدينة غرقت تحت الماء، وقد ذكر التاريخ العديد من المدن القديمة المفقودة في العالم والتي غرقت أو تم التخلي عنها أو فقدت في البرية، وتم نسيان العديد من هذه المدن المفقودة في العالم مع مرور الوقت حتى اكتشفها بعض المتجولين أو المؤرخين عن طريق الصدفة بفضل هؤلاء الأشخاص، نستعرض اليوم المدن المخفية حول العالم منها في مصر وفقا لما نشرة موقع "travertliangle".

هيراقليون – الإسكندرية

تم البحث عن مدينة هيراقليون المفقودة التي أسست في القرن الثاني عشر قبل الميلاد أو قبل في مصر حول المنطقة الشاسعة لخليج أبو قير بمحافظة الإسكندرية، واجه عالم الآثار الفرنسي فرانك جوديو موقعًا على بعد 6.5 كم تقريبًا قبالة ساحل الإسكندرية، تشمل الآثار الموجودة تحت الماء هنا 64 سفينة و 700 مرسى وتماثيل بطول 16 قدمًا وبقايا المعبد المهيب للإله آمون، وزيارة الموقع من بين الأشياء الشعبية التي يمكنك القيام بها في مصر .

كاليبانغان - راجستان

من المدن التي تعود إلى حضارة السند، وعندما عثر عليها بيو تيسيتوري، عالم الهنديات الإيطالي، وجد بها هياكل عظمية، وتحف من الفضة، وعملات نحاسية وذهبية وترجع تلك المدينة إلى 3700 عام قبل الميلاد، وتم اكتشافها عام 1919.

لوثال- غوجارات

من ضمن المدن التي تم التنقيب عنها، والتي يرجع تأسيسها في 3700 قبل الميلاد، وتم اكتشافها 1954 ميلاديا، وقد كانت تلك المدينة متميزة بهياكله واساستها المنظمة أثناء حضارة وادي السند.

دواركا- غوجارات

مدينة اللورد كريشنا المغمورة هي واحدة من المدن الأسطورية المفقودة، والتي يزعم أن دواركا الحالية هي المدينة السابعة، حيث غمرت المياه الستة الأولى قبالة سواحلها في بحر العرب، ومع ذلك لم ينجح علماء الآثار إلا في استعادة الآثار التي تعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وقد تم اكتشافها في 1983 ميلاديا.

ماتشو بيتشون - كوزكو

ماتشو بيتشون من المدن الضائعة على قمة الجبال ب كوزكو وهي مدينة في جنوب غرب البيرو، والمحاطة بالغابات والأشجار الكثيفة، وتسمى بالقلعة الضائعة وذلك لاختفاء قمتها في السحب نظرا لارتفاع بنيانها، وتعتبر تلك القلعة من أكثر المباني شهرة لحضارة الإنكا بعد اكتشافها، وقد تم التصويت عليها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، نظر لبنياتها الهندسية الحديثة واحتوائها على الطرق وحمامات السباحة التي لم تعرف وقتها، إلى جانب بنائها من الصخور كبيرة الحجم.

كارال - بابانكا

كان يعتقد أن كارال هو أقدم مركز حضري في الأمريكتين حتى تم اكتشاف المواقع القديمة مثل باندوريا في بيرو، لم يتم العثور على أسوار أو أسلحة أو جثث مشوهة في مواقع التنقيب، لذلك يعتقد أن المدينة المفقودة منذ فترة طويلة هي موطن لمجتمع لطيف كان يشارك في التجارة والموسيقى والمتعة.