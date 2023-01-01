الاحتلال يخطر مواطنا من الجلمة بالاستيلاء على أرضه

جنين / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من قرية الجلمة شمال شرق جنين بالاستيلاء على أرضه لصالح إقامة مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري.

وقال المواطن صالح محمود أبو فرحة ، إن سلطات الاحتلال أبلغته بالاستيلاء على أرضه التي يملك فيها أوراقا رسمية مسجلة في "الطابو"، لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الضم والتوسع العنصري، مشيرا إلى أنه طالبه بعدم وضع مركبات على بعد 10 أمتار لأن الأرض أصبحت "منطقة عسكرية".

من جهته، قال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة ، إن المواطنين يتخوفون من أن تكون هذه بداية لاستكمال الجدار، ما يؤدي إلى حرمانهم من الدخول إلى أراضيهم.