إعادة بناء مدرسة التحدي 5 في بيت تعمر شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

أعيد، اليوم الإثنين، بناء مدرسة "التحدي 5" في منطقة جيب الذيب ببيت تعمر شرق بيت لحم، تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الـ75.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إنه بالتعاون ما بين الهيئة ومجلس قروي بيت تعمر ومديرية التربية، أعيد بناء المدرسة التي تعرضت للهدم ثلاث مرات.

وأضاف أنه تم نصب خيام "مظلات"، على أنقاض الهدم، وتوفير كراسي متحركة، من أجل تعزيز صمود الأهالي وبقاء الطلبة في مدرستهم، والتأكيد على استمرار العملية التعليمية كتحدٍّ واضح لغطرسة المحتل.

وأكدت الكلمات التي ألقيت على أنقاض المدرسة، أن شعبنا ورغم عنجهية الاحتلال سيواصل نضاله حتى تقرير مصيره وعودة المهجرين إلى ديارهم.

يشار إلى أن المدرسة التي تتكون من الصف الأول إلى الرابع أساسي المختلطة تضم 60 طالبا، تعرضت للهدم ثلاث مرات، الأولى عام 2017، والثانية والثالثة في العام الجاري خلال شهر واحد، وأعيد بناؤها بالخيم وهدمت قبل أن تعاد مرة أخرى.