  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعادة بناء مدرسة التحدي 5 في بيت تعمر شرق بيت لحم

الإثنين 15 مايو 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أعيد، اليوم الإثنين، بناء مدرسة "التحدي 5" في منطقة جيب الذيب ببيت تعمر شرق بيت لحم، تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الـ75.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إنه بالتعاون ما بين الهيئة ومجلس قروي بيت تعمر ومديرية التربية، أعيد بناء المدرسة التي تعرضت للهدم ثلاث مرات.

وأضاف أنه تم نصب خيام "مظلات"، على أنقاض الهدم، وتوفير كراسي متحركة، من أجل تعزيز صمود الأهالي وبقاء الطلبة في مدرستهم، والتأكيد على استمرار العملية التعليمية كتحدٍّ واضح لغطرسة المحتل.  

وأكدت الكلمات التي ألقيت على أنقاض المدرسة، أن شعبنا ورغم عنجهية الاحتلال سيواصل نضاله حتى تقرير مصيره وعودة المهجرين إلى ديارهم.  

يشار إلى أن المدرسة التي تتكون من الصف الأول إلى الرابع أساسي المختلطة تضم 60 طالبا، تعرضت للهدم ثلاث مرات، الأولى عام 2017، والثانية والثالثة في العام الجاري خلال شهر واحد، وأعيد بناؤها بالخيم وهدمت قبل أن تعاد مرة أخرى.  

#مدرسة #بيت لحم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

خلافات بين المستوى السياسي والأمني في "إسرائيل" بسبب حماس

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

بالفيديو: لحظة قصف طائرات الاحتلال لشاب على دراجة هوائية في رفح

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

مصادر لسما: لا علاقة للجهاد بالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

20230515115823

اذاعة عبرية تكشف : اجتماع إسرائيلي فلسطيني آخر حول التعاون الأمني

تفاصيل مثيرة .. هكذا تم اغتيال قادة الجهاد بغزة!

6461bd654c59b7250f0385ce

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

768490c8-dad7-4eb3-8f31-5c67e49b7166

استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية