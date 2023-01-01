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تظاهرة بغزة أمام الأمم المتحدة إحياء لذكرى النكبة

الإثنين 15 مايو 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة بغزة أمام الأمم المتحدة إحياء لذكرى النكبة



غزة/ سما /

 تظاهر المئات من الفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة اليوم الاثنين، إحياء لذكرى النكبة الـ75 عاما.

ورفع المتظاهرون علم فلسطين ولافتات تؤكد على حق الفلسطينيين بأرضهم وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم مهما مرت السنوات.

وقال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إن النكبات فعلا تتوالي على الشعب الفلسطيني والشعور بأننا وحدنا ورغم ذلك فأن الشعب الفلسطيني لن ينكسر.

وأضاف :" اكثر من قرن من الزمان وهو يقاوم هذه الغزوة الإسرائيلية على أرضه دون كلل، مؤكدا أن شعبنا أبدا لن يغفر ولن ينسى عشرات المجازر الوحشية التي ارتكبت بحقه ولن ينسي أرضه ومدنه وقراه التي شرد منها بفعل مجازر ارتكبت ضده."

وتابع، المطلوب فلسطينيا في هذه اللحظة أن نواجه الأخطر وهو الانقسام الاسود الذي من المفترض انهاؤه واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن كل تجارب الشعوب المحتلة التي خاضت نضالا ضد محتليها وانتصرت كانت الوحدة الوطنية القوة السياسية والمجتمعية هي الشرط الأساس لانتصار هذه الشعوب.

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