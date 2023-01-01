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"واتس آب" يحمي مستخدميه من الرسائل المزعجة!

الإثنين 15 مايو 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" يحمي مستخدميه من الرسائل المزعجة!



وكالات / سما /

أعلن موقع wabetainfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة في التطبيق لحماية المستخدمين من الرسائل المزعجة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الاختبارية الجديدة من التطبيق "2.23.10.8" والمخصصة لأنظمة أندرويد ظهرت فيها ميزة اختبارية جديدة تمكن أعضاء مجموعات المراسلة من إبلاغ القائم على المجموعة عن رسالة معينة نشرها أحد الأعضاء، وذلك في حال ارتأوا ان الرسالة تعتبر مزعجة أو مسيئة.

وبعد حصول المسؤول عن مجموعة المراسلة على التبليغات يمكنه فحص الرسائل التي تم الإبلاغ عنها وتقدير ما إذا كانت مناسبة لسياسة المجموعة أم لا، وبعدها يقرر حذفها أو إبقاءها في المراسلات المشتركة في حال قرر ذلك، كما سيكون بإمكانه اتخاذ إجراءات معينة بحق العضو في المجموعة الذي تم التبليغ عن رسائله.

ولتتاح الميزة الجديدة لأعضاء مجموعة المراسلة يتعين على المسؤول عن المجموعة تفعيل خيار " Admin Review" الجديد، وبعدها سيظهر للأعضاء خيار "التبليغ عن الرسائل".

وأشار موقع wabetainfo إلى أن الميزة الجديدة ما تزال في مرحلة التطوير، وقد تطلق بشكل اختباري مع بعض إصدرات "واتس آب" للأجهزة الذكية التي ستظهر مستقبلا.

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